Главный тренер Валенсии Дженнаро Гаттузо поделился своими мечтами перед матчем против Вильярреала, который подытожит 2022 год.

"Если говорить о спортивных амбициях, то я хотел бы играть в еврокубках. Но мы должны показывать это на поле, двигаться от матча к матчу. Посмотрим, где мы закончим. Я хотел бы играть в Европе, но есть много вещей, которые нужно доказать.

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Если же говорить о жизненных вещах, то я хочу, чтобы в 2023 году закончилась война. Чтобы каждый был здоровым, и чтобы у нуждающихся появились деньги", – цитирует человечные слова Гаттузо Marca.

Напомним, экс-одноклубник Шевченко возглавил Валенсию летом и сейчас ведет "летучих мышей" на 11 строчке Примеры.

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