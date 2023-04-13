"Він став найбільш високооплачуваним футболістом у Німеччині. Він мав би пишатися, бути щасливим, а він запитує мене, навіщо йому тепер агент? Я, напевно, приділяв йому більше часу, ніж своїм дітям.

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Були переходи у Лех, Борусію, Баварію, де він почав заробляти 250 тисяч злотих на день! І він не бачив мого впливу на це. Я його запитав: "Чого ти очікуєш від агента?" Він відповів: "Якщо мені потрібен туалетний папір для дому, я хочу, щоб агент це приніс". Він буквально так і сказав", – цитує Кухарскі Meczyki.

Окрім цього, агент торкнувся теми побудови іміджевих стратегій Роберта і Анни Лєвандовські. За його словами, вони хотіли стати "правителями Польщі, королем і королевою", прагнули побудувати схожий імідж, як Девід та Вікторія Бекхеми, Барак і Мішель Обами.

3h rozmowy z @LukaszOlkowicz to za mało aby wszystko opowiedziećtym bardziej jeśli PR i marketing ciągle wyprzedzają prawdziwe życie…a o królu i królowej,władcy…lubię oglądać filmy historyczne a nie dokumentalnedziękuje Onet i PS,za rozmowę bo to było nieoczywiste wcześniej https://t.co/ecWYhUrvKX pic.twitter.com/4AmaihLHaM — Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) April 12, 2023

Зауважимо, Цезари Кухарскі представляв інтереси Роберта протягом багатьох років. Вони працювали як у Польщі, так і в Німеччині, допоки не стався гучний конфлікт. Новим агентом форварда став Піні Захаві. Кухарскі ж звинуватили в шантажі футболіста та його дружини Анни.

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