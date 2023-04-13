Туалетная бумага и статус короля Польши: экс-агент Левандовски шокировал заявлениями о поляке
Цезары Кухарски, бывший представитель Роберта Левандовски, высказался об особенностях сотрудничества с главной польской звездой.
"Он стал самым высокооплачиваемым футболистом в Германии. Он должен гордиться, быть счастливым, а он спрашивает меня, зачем ему теперь агент? Я, наверное, уделял ему больше времени, чем своим детям.
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Были переходы в Лех, Боруссию, Баварию, где начал зарабатывать 250 тысяч злотых в день! И он не видел моего влияния на это. Я его спросил: "Чего ты ждешь от агента?" Он ответил: "Если мне нужна туалетная бумага для дома, я хочу, чтобы агент это принес". Он буквально так и сказал", – цитирует Кухарски Meczyki.
Кроме этого, агент затронул тему построения имиджевых стратегий Роберта и Анны Левандовски. По его словам, они хотели стать "правителями Польши, королем и королевой", стремились построить схожий имидж, как Дэвид и Виктория Бекхэмы, Барак и Мишель Обамы.
Заметим, Цезары Кухарски представлял интересы Роберта на протяжении многих лет. Они работали как в Польше, так и в Германии, пока не произошел громкий конфликт. Новым агентом форварда стал Пини Захави. Кухарски же обвинили в шантаже футболиста и его жены Анны.
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