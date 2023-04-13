"Он стал самым высокооплачиваемым футболистом в Германии. Он должен гордиться, быть счастливым, а он спрашивает меня, зачем ему теперь агент? Я, наверное, уделял ему больше времени, чем своим детям.

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Были переходы в Лех, Боруссию, Баварию, где начал зарабатывать 250 тысяч злотых в день! И он не видел моего влияния на это. Я его спросил: "Чего ты ждешь от агента?" Он ответил: "Если мне нужна туалетная бумага для дома, я хочу, чтобы агент это принес". Он буквально так и сказал", – цитирует Кухарски Meczyki.

Кроме этого, агент затронул тему построения имиджевых стратегий Роберта и Анны Левандовски. По его словам, они хотели стать "правителями Польши, королем и королевой", стремились построить схожий имидж, как Дэвид и Виктория Бекхэмы, Барак и Мишель Обамы.

3h rozmowy z @LukaszOlkowicz to za mało aby wszystko opowiedziećtym bardziej jeśli PR i marketing ciągle wyprzedzają prawdziwe życie…a o królu i królowej,władcy…lubię oglądać filmy historyczne a nie dokumentalnedziękuje Onet i PS,za rozmowę bo to było nieoczywiste wcześniej https://t.co/ecWYhUrvKX pic.twitter.com/4AmaihLHaM — Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) April 12, 2023

Заметим, Цезары Кухарски представлял интересы Роберта на протяжении многих лет. Они работали как в Польше, так и в Германии, пока не произошел громкий конфликт. Новым агентом форварда стал Пини Захави. Кухарски же обвинили в шантаже футболиста и его жены Анны.

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