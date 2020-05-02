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Хочолава готовий пожертвувати інтересами Шахтаря заради рідної збірної

2 травня 12:42 1065 Читать на русском
Хочолава готовий пожертвувати інтересами Шахтаря заради рідної збірної
Давид Хочолава / Сайт Шахтаря

Центрбек Давид Хочолава розповів про свої цілі з Шахтарем та збірною Грузії.

"Я думаю, що у збірної Грузії менше шансів перемогти на чемпіонаті світу, ніж у Шахтаря в Лізі чемпіонів. Тому, якщо потрібно вибирати, нехай буде перше. Тому що у Шахтаря і так є шанс виграти Лігу чемпіонів.

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З близьких цілей – вийти на чемпіонат Європи. Збірна Грузії ніколи не потрапляла на великі турніри, а зараз дуже хороший шанс. Поки потрібно виграти два матчі, щоправда, не знаю, коли вони будуть", – розповів Хочолава в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, грузин виступає за Шахтар з 2017 року і вже здобув два титули чемпіона України та два Кубки. Його збірна зберігає шанси на фінальну стадію Євро-2020 – у півфіналі плей-офф вона зустрінеться з білорусами.

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Шахтар Шахтар Давид Хочолава Давид Хочолава Грузія Грузія
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