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Відкрив рахунок – переміг. Українці на різних полюсах цікавого рейтингу, ПСЖ – найкращий в елітних лігах, Шахтар – в УПЛ

29 квітня 08:00 1723 Читать на русском
Відкрив рахунок – переміг. Українці на різних полюсах цікавого рейтингу, ПСЖ – найкращий в елітних лігах, Шахтар – в УПЛ
Шахтар очолює рейтинг УПЛ / ФК Шахтар

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) презентував статистику важливості перших голів. Хто найчастіше перемагає, відкривши рахунок?

Football Observatory проаналізувала, як перші голи впливають на результати команд 92 топ-дивізіонів світу в матчах з 1 січня 2015-го по 31 грудня 2019-го. На основі зібраних даних були сформовані своєрідні рейтинги.

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Найвищий вінрейт у матчах з власним першим голом має сербська Црвена Звезда – 96,3%. Друге місце посідає молдавський Шериф, за який виступає Андрій Блізніченко. Варто відзначити у топ-5 команду Ігоря Йовічевіча – загребське Динамо виграє 93% поєдинків, у яких відкриває рахунок.

У провідних чемпіонатах жодних сюрпризів. Найкращі показники мають чинні чемпіони 5 елітних ліг. ПСЖ випереджає всіх – у 89,9% перший гол парижан означає перемогу. Трішки гірші цифри у Барселони та Манчестер Сіті, далі йдуть гегемони Ювентус і Баварія. У топ-10 звертають на себе увагу хіба що Лестер з Наполі.

А от для Сентрал Кост Марінерс перший гол не означає нічого – австралійська команда виграє лише 37,7% матчів, у яких відкриває рахунок. Другий найгірший у світі – грецький Етнікос, у складі якого виступає Ігор Худоб'як. Партнери легенди Карпат доводять справу до логічного завершення лише у 43,9% випадків.

У топ-лігах найгірша за цим показником Тулуза – не дивно, що "фіолетові" без шансів вилітають з Ліги 1. Появу міцного Хоффенхайма так низько теж не можна назвати сюрпризом, адже команда Юліана Нагельсманна у попередні сезони ніколи не починала грати обережніше, відкриваючи рахунок.

В Україні найкращими також є гранди. Шахтар виграв 98 матчів зі 111-ти, в яких відкривав рахунок – 88,3%. Динамо перемогло в 90 поєдинках зі 106, де забивало першим – 84,9%. Далі йдуть Десна та Колос, які не так давно в еліті (цим можна пояснити їхній високий відсоток). Загалом в УПЛ у 70,6% випадків перемагає команда, яка відкрила рахунок. Звертає на себе увагу, що Зоря, віце-лідер сезону, йде лише 7-ю за цим показником. Тоді як та ж Десна лише мінімально поступається київському Динамо.

УПЛ – найбільш грубий європейський чемпіонат, Львів у топ-10 світового рейтингу

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