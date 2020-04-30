Цітаішвілі: Мені надходила пропозиція від Шахтаря

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі розкритикував трансферну політику Шахтаря.

"Були пропозиції від Шахтаря, але я навіть не розмовляв ні з ким. По-перше, я – вихованець Динамо.

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По-друге, так, як ставляться до вихованців у Шахтарі, думаю, ніхто б туди не пішов, тим більше зараз. Батьки віддають в донецький клуб своїх дітей, а їх вже з самого початку там "плавлять". Я вважаю, що там своїм молодим гравцям взагалі не дають шансів", – розповів Цітаішвілі для Instagram-сторінки Динамо.

У нинішньому сезоні УПЛ 19-річний півзахисник провів 3 матчі.

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