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Хочолава готов пожертвовать интересами Шахтера ради родной сборной

12:42 58 Читати українською
Хочолава готов пожертвовать интересами Шахтера ради родной сборной
Давид Хочолава / Сайт Шахтера

Центрбек Давид Хочолава рассказал о своих целях с Шахтером и сборной Грузии.

"Я думаю, что у сборной Грузии меньше шансов победить на чемпионате мира, чем у Шахтера в Лиге чемпионов. Поэтому, если нужно выбирать, пусть будет первое. Потому что у Шахтера и так есть шанс выиграть Лигу чемпионов.

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Из близких целей – выйти на чемпионат Европы. Сборная Грузии никогда не попадала на крупные турниры, а сейчас очень хороший шанс. Пока нужно выиграть два матча, правда, не знаю, когда они будут", – рассказал Хочолава в интервью официальному сайту Шахтера.

Напомним, грузин выступает за Шахтер с 2017 года и уже завоевал два титула чемпиона Украины и два Кубка. Его сборная сохраняет шансы на финальную стадию Евро-2020 – в полуфинале плей-офф она встретится с белорусами.

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Шахтер Шахтер Грузия Грузия Давид Хочолава Давид Хочолава
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