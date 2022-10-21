Кривбас, як і Чорноморець та Інгулець, залишається без перемог в чемпіонаті України у поточному сезоні, що неабияк засмучує фанатів криворізького клубу. Саме через це вони вирішили записати відео, в якому переробили пісню президента Інгульця Олександра Поворознюка.

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"Хочу звернутися до футболістів червоно-білих. Такого дербі в УПЛ ще не було, такого матчу не було і не буде. Кривбас – Інгулець у дев'ятому турі. Я за вас вболівав у кожному турі, я за вас готовий життя віддати. Хлопці, іграйте бл**ь! Забийте їм бл**ь, а ми за вас вболіватимемо", – йдеться у тексті треку.

Додамо, що матч Кривбас – Інгулець відбудеться 24 жовтня, початок о 13:00.

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У відео присутня ненормативна лексика