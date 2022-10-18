"Це сьома моя післяматчева прес-конференція у цьому сезоні. Знаєте, я вже сюди ходити не хочу. Нема бажання приходити та коментувати матч. Про що говорити... Якщо команда не може забити, не може виграти. Важко. Не можу це зрозуміти. У мене вже таке відчуття, що тут два варіанти, чому так. Певно, тут перший варіант – поганий тренер.

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Час щось змінювати у цьому житті. Всю команду не зміниш, може, треба змінити тренера. От така пропозиція... Можливо, не заслуговую. Мені легше було їздити на фронт й там допомагати. А тут... Тут поки важко. Поки не можу зрозуміти, з чим це пов'язано. Щодо гри скажу, що ми нічим не поступались. Поступились тільки тим, що не забили.

У першому таймі в суперника було два моменти – один вони забили. А от ми начебто володіли ініціативою, атакували, але не забили. У другому таймі знову привезли собі гол. Вибий ти м'яча в аут, а гравець вибиває на кут поля. Йде подача: де перебувають два центральні захисники? Незрозуміло. "Найвищий" гравець суперника Третьяков забиває м'яча головою. Що тут розповідати.

Прикро, але треба рухатись далі, життя продовжується. Треба усе обговорити із президентом, керівництвом клубу. У моїй практиці це вперше така ситуація, що не можу достукатись до гравців та дати необхідний результат. Тим паче вже 7 турів пройшло. У такому випадку тренер повинен брати усю провину на себе. Відповідальний за результат я як головний тренер", – цитує Вернидуба сайт криворіжців.

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