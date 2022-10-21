"Парни, играйте бл**ь": фанаты Кривбасса записали песню в стиле Поворознюка – видео 18+
Болельщики Кривбасса пошли на оригинальный шаг, чтобы вдохновить своих любимцев на поединок 9-го тура против Ингульца.
Кривбасс, как и Черноморец и Ингулец, остается без побед в чемпионате Украины в текущем сезоне, что очень огорчает фанатов криворожского клуба. Именно поэтому они решили записать видео, в котором переделали песню президента Ингульца Александра Поворознюка.
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"Хочу обратиться к футболистам "красно-белых". Такого дерби в УПЛ еще не было, такого матча не было и не будет. Кривбасс – Ингулец в девятом туре. Я за вас болел в каждом туре, я за вас готов жизнь отдать. Ребята, играйте бл**ь! Забейте им бл**ь, а мы будем за вас болеть", – говорится в тексте трека.
Добавим, что матч Кривбасс – Ингулец состоится 24 октября, начало в 13:00.
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У відео присутня ненормативна лексика