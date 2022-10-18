Олександрія після двох поспіль перенесених матчів нарешті вийшла на поле, приймаючи Кривбас у рідних стінах. Криворіжці підійшли до зустрічі в жахливому турнірному становищі – команда йшла на передостанній позиції в турнірній таблиці, набравши три очки й забивши всього два голи (один з пенальті). При цьому жодної перемоги в активі підопічних Юрія Вернидуба не було.

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Звісно ж, гості були надзвичайно налаштованими. Це вилилось у гольовий момент вже на 3-й хвилині, коли Татарков відгукнувся на проникну передачу й увірвався на лівий край штрафного. Микита опинився прямо перед Біликом, але пробив прямо в нього – Олег встиг скоротити дистанцію. Ще за чотири хвилини гравці Кривбаса таки забили гол.

Щоправда, у свої ворота. Третьяков відкрився на правому фланзі й запустив передачу на хід Калітвінцеву, Владислав виконав подачу на лінію воротарського, а Хомченовський у боротьбі з Дришлюком зрізав м'яч у сітку. 1:0!

Загалом, перший тайм вийшов доволі рівним. Швидкості залишались невисокими, а моменти виникали після затяжних відрізків без цікавих подій. Тим не менш, вони були – і Кривбас діяв гостріше! Підопічні Юрія Вернидуба створили три хороших нагоди зрівняти рахунок до перерви.

Так, на 13-й хвилині Хобленко залишився без опіки й замкнув подачу з кутового потужним ударом головою. Білик спіймав м'яч. На 28-й замикання виконував Опанасенко, однак м'яч пролетів поруч з дев'яткою. У компенсований же час простріл Татаркова з правого флангу поцілив у ближню стійку, хоча Білик ніби-то й контролював ситуацію.

Олександрія огризнулася кількома лонгшотами та прострілом на лінію воротарського під удар Дришлюку – втім, Кирило метрів з 10-ти запустив м'яч у небо.

Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги господарів. Юрій Гура навряд чи був задоволений футболом своїх підопічних у першому таймі, тож у роздягальні він провів подвійну заміну. Замість Демченка й Кожушка на поле вийшли Ковалець і Вікентій Волошин. Юрій Вернидуб обійшовся без перестановок.

Ходи тренерського штабу Олександрії принесли необхідний ефект. В перші 30 хвилин другого тайму "містяни" повністю контролювали хід зустрічі, нічого не дозволяючи біля власних воріт. Кривбас залишався непомітним, а от господарі стали проводити небезпечні епізоди.

Так, вже через 5 хвилин по перерві Волошин падав у карному майданчику, однак підкат Якимця на пенальті не потягнув. На 56-й хвилині олександрійці заробили штрафний, однак Стецьков з хорошої позиції пробив у стінку. На 61-й же підопічні Юрія Гури святкували другий гол – Калітвінцев виконав подачу з правого флангу на лінію воротарського, а Третьяков спокійно замкнув головою. 2:0!

Це вже була вагома заявка на перемогу. На 64-й хвилині Олександрія могла і розгром влаштувати, але Кривбасу пощастило – Калітвінцев зі стандарту влучив у стійку, а м'яч відскочив у спину Сарнавського й вилетів за межі поля. Здавалося, що гості приречені, однак на 75-й хвилині вони отримали прекрасний шанс перегорнути хід зустрічі – центрбек Дячук отримав другу жовту картку, залишивши господарів у меншості.

Втім, Кривбас бездарно втратив цей шанс. На 80-й хвилині Назар Волошин примудрився отримати дві жовтих картки за розмови з арбітром. Всього за кілька секунд. Склади зрівнялись, після чого Олександрія максимально спокійно довела матч до перемоги.

2:0 – команда Юрія Гури набрала 13 очок, піднялась на п'яту позицію й розташувалась всього у трьох очках від другої позиції при двох матчах у запасі. Кривбас залишається на 15-й сходинці.

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