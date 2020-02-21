Хлопчик розгубився і потрапив на командне фото Арсенала – момент дня у Лізі Європи

Гравці лондонського Арсенала вчасно зорієнтувались і допомогли маленькому "талісману" увійти в історію.

Кумедний випадок стався перед початком матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між пірейським Олімпіакосом та лондонським Арсеналом. Після того, як прозвучав гімн єврокубку, хлопчик, який виводив одного з гравців на футбольне поле, розгубився і не встиг залишити арену разом з іншими дітьми.

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Гравці Арсенала проявили кмітливість і, аби підтримати дитину, покликали її до групового командного фото. Направду, момент дня Ліги Європи.

До слова, підопічні Мікеля Артети у цьому поєдинку перемогли з мінімальним рахунком 1:0. Гол під кінець матчу забив французький нападник "канонірів" Александр Ляказетт.

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