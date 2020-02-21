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Мальчик растерялся и попал на командное фото Арсенала – момент дня в Лиге Европы

10:22 135 Читати українською
Мальчик растерялся и попал на командное фото Арсенала – момент дня в Лиге Европы
Арсенал / Фото из соцсетей

Игроки лондонского Арсенала вовремя сориентировались и помогли маленькому "талисману" войти в историю.

 
Александр Ляказетт 81’
81’ Александр Ляказетт

Забавный случай произошел перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы между пирейским Олимпиакосом и лондонским Арсеналом. После того, как прозвучал гимн еврокубка, мальчик, который выводил одного из игроков на футбольное поле, растерялся и не успел покинуть арену вместе с другими детьми.

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Игроки Арсенала проявили смекалку и, чтобы поддержать ребенка, позвали ее для группового командного фото. Действительно, момент дня Лиги Европы.

К слову, подопечные Микеля Артеты в этом поединке победили с минимальным счетом 1:0. Гол в конце матча забил французский нападающий "канониров" Александр Ляказетт.

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