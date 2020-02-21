Космічний Холанд і чотири одноклубники Маліновського у команді тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА назвав команду тижня 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив найкращих гравців перших двох днів розіграшу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і сформував з них символічну команду тижня.

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Найбільше представників отримала бергамська Аталанта (4 гравці) та мадридський Атлетіко (3 гравці). Ще двоє футболістів презентували РБ Лейпциг та по одному – дортмундську Борусію та Валенсію.

Цікаво, що ворота команди тижня захищає Петер Гулачі, хоча індивідуальну нагороду найкращого футболіста матчу Тоттенхем – РБ Лейпциг (0:1) отримав французький голкіпер "шпор" Уго Льоріс. А єдиним нападником став норвезький форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд, який забив два голи в ворота ПСЖ.

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