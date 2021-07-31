Українець продовжить кар'єру в казахському Ордабаси, стверджує Sports.kz. Клуб начебто вже дозаявив нападника.

Яремчук прибув до Лісабона заради трансферу в Бенфіку, – A Bola

Інформацію підтверджує і Transfermarkt – повідомляється, що контракт Хльобаса розрахований до 31 грудня 2021 року. Останнім його клубом був Колос із Ковалівки.

Нагадаємо, 27-річний Дмитро Хльобас є вихованцем Динамо. У січні 2021 року він підписав контракт з Колосом терміном на півтора року. У минулому сезоні Хльобас зіграв 6 матчів за клуб з Ковалівки, однак результативними діями не відзначився.

Ворскла – КуПС: нова катастрофа останніх секунд, примітивна гра, виліт з Ліги конференцій – мінус 1 для України в Європі