Хльобас продовжить кар'єру в чемпіонаті Казахстану, – ЗМІ
Нападник Дмитро Хльобас визначився із новим клубом після відходу з Колоса.
Українець продовжить кар'єру в казахському Ордабаси, стверджує Sports.kz. Клуб начебто вже дозаявив нападника.
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Інформацію підтверджує і Transfermarkt – повідомляється, що контракт Хльобаса розрахований до 31 грудня 2021 року. Останнім його клубом був Колос із Ковалівки.
Нагадаємо, 27-річний Дмитро Хльобас є вихованцем Динамо. У січні 2021 року він підписав контракт з Колосом терміном на півтора року. У минулому сезоні Хльобас зіграв 6 матчів за клуб з Ковалівки, однак результативними діями не відзначився.
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