Нападающий Дмитрий Хлёбас определился с новым клубом после ухода из Колоса.

Украинец продолжит карьеру в казахском Ордабасы, утверждает Sports.kz. Клуб будто бы уже дозаявил нападающего.

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Информацию подтверждает и Transfermarkt – сообщается, что контракт Хлёбаса рассчитан до 31 декабря 2021 года. Последним его клубом был Колос из Ковалёвки.

Напомним, 27-летний Дмитрий Хлёбас является воспитанником Динамо. В январе 2021 он подписал контракт с колосом сроком на полтора года. В прошлом сезоне Хльобас сыграл 6 матчей за клуб из Ковалёвки, однако результативными действиями не отметился.

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