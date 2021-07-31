Нападник Гента Роман Яремчук став ще ближчим до переходу в Бенфіку.

Українця помітили на виході з аеропорту Лісабонау супроводі генерального директора Бенфіки Руї Педро Браза, повідомляє A Bola. Це засвідчує і телеканал CMTV, який і зафіксував Яремчука.

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Раніше повідомлялось, що Бенфіка контактувала з Гентом та узгодила суму трансферу – 15 млн євро. Клуби мають домовитись про останні деталі, аби остаточно закрити угоду.

До слова, минулого сезону Яремчук провів 43 матчі у складі Гента, записавши до свого активу 23 голи та 8 асистів.

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