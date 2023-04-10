"Хлань не тренується з Зорею U-19. Він все ж тренується з основною командою. Але тренуваннями це не назвеш. Він просто приходить у призначений час, як і всі. Але поки всі тренуються, він просто намотує кола. Його не залучають до справжнього тренувального процесу.

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Наскільки я розумію, каменем спотикання стало те, що Хлань очікував від Вадима Шаблія, що він знайде йому європейський клуб, і тоді буде підписана домовленість з Шаблієм. Клубу, який задовольняв би інтереси Хланя, не знайдено. Тому пішли у зарубу з сірим кардиналом луганського клубу, не продовжують контракт", – сказав Максим Гіленко в етері ТаТоТаке.

Хлань перебрався у луганський клуб взимку 2021 року з Карпат. За першу команду Зорі дебютував цього сезону й загалом награв 8 поєдинків, відзначившись 2 асистами. На останні два матчі УПЛ 20-річний футболіст навіть не потрапив у заявку.

Нагадаємо, Зоря не вперше вдається до подібних дій. Свого часу Владислав Кочергін відмовився продовжувати контракт, тому його на тривалий час позбавили можливості тренуватись з основою.

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