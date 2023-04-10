"Информация о моем конфликте с игроком не серьезная, а смешная. Хлань хочет перейти в Европу... Он что, сыграл 40 матчей и забил 15 голов? Никакой зарубы у него со мной нет. Когда нужно, мы с ним созваниваемся и общаемся. Я с ним не ссорился. Это вообще какая-то дезинформация. Он ведет переговоры, прежде всего, с Зарей, у меня с ним никаких проблем нет.

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Хлань не хочет подписывать контракт с Зарей, это его желание. Может, он видит для себя лучшее продолжение карьеры в Европе. Он не просил меня найти ему клуб. Думаю, у всех футболистов есть желание проявить себя в Украине и уехать в более сильные чемпионаты. Но чтобы он поставил мне условия, не сыграв определенного количества матчей и не сделав статистики, такого не будет. Я не всесильный. Хлань сегодня не Криштиану Роналду, чтобы ставить какие-то условия.

Он находится в команде, которая всегда ставит перед собой задачи и борется за медали. Хлань неплохой парень, имеет хорошие футбольные качества, но пока еще не проявил себя так, чтобы все становились в очередь и хотели его забрать. Поэтому для меня это стало неожиданностью. Он не мой клиент, но я участвовал в его переходе в Зарю. Именно я порекомендовал его луганчанам. Но задач мне точно никто не ставил.

Почему Хлань не попадает в заявку Зари и не тренируется с командой? Зачем Заре, которая развивает и продает футболистов, игрок, который не хочет подписывать контракт? Они будут развивать других футболистов, которых можно будет продать. Это моя логика, а настоящую причину не знаю.

Все говорят, что Хланя обидели. Никто его не обижал. Максиму давали шансы, подпускали к основе. Клуб хочет делать проект и готов к диалогу", – сказал Шаблий в комментарии FanDay.

Напомним, похожая ситуация уже случалась в Заре: луганчане в свое время лишили Владислава Кочергина возможности тренироваться с основой из-за отказа продлевать контракт.

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