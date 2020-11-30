Вулверхемптон оприлюднив діагноз мексиканського нападника – Хіменес у зіткненні з Давідом Луїсом отримав перелом черепа та вже переніс операцію.

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"Рауль в порядку після вчорашньої операції, яку він переніс в лондонській лікарні. Він бачив свою дівчину Даніелу і зараз відпочиває. Хіменес буде перебувати під наглядом лікарів протягом декількох днів, поки він не почне відновлюватися.

Ми дякуємо лікарям Арсенала, парамедикам Національної служби охорони здоров'я Великобританії, персоналу лікарні та хірургів, які завдяки своїм навичкам і своєчасному реагуванню надали допомогу. Просимо, щоб Рауля і його сім'ю залишили в спокої і самоті, у відповідний час будуть надані нові відомості", – йдеться в офіційній заяві Вулверхемптона.

Зазначимо, що Вулверхемптон мінімально переграв Арсенал (2:1), а Хіменес був замінений вже на 15 хвилині зустрічі після жорсткого стику із Давідом Луїсом.

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