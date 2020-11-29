Чемпіонат Англії 2020/21, 10-й тур

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голи: Беднарек, 23, Ворд-Проуз, 33 – Б. Фернандеш, 60, Кавані, 74, 90+2

Челсі – Тоттенхем – початок о 18:30

Арсенал – Вулверхемптон – початок о 21:15

Манчестер Юнайтед приїхав у гості до Саутгемптона, намагаючись відштовхнутись від тринадцятої позиції в таблиці. Останні сім виїздів МЮ виграв, але "святі" крайні три домашки виграли з рахунком 2:0 – тобто, суперник був дуже серйозним. Це стало очевидно вже у перші півгодини після стартового свистка: на 23-й хвилині Беднарек замкнув подачу Ворд-Проуза з кутового, а на 33-й все той же Ворд-Проуз забив зі штрафного – 2:0. Це був 9-й гол Джеймса в АПЛ зі стандарту – серед англійців стільки ж мають Джеймі Реднап та Лемпард, а більше тільки у Бекхема (18).

МЮ до перерви так і не забив, а де Хеа отримав травму. Замість нього на другий тайм вийшов Хендерсон, а разом з ним ще й Кавані – і заміна спрацювала вже на 60-й хвилині, коли Едінсон виконав точну передачу в центр штрафного, а Фернандес розстріляв ворота. 2:1 – Бруну став четвертим після ван Ністелроя, ван Персі та Імбрагімовіча гравцем МЮ, якому вдалося забити у п'яти виїзних матчах АПЛ поспіль. На 74-й же Кавані забив і сам, вистріливши метрів з 22-х після виносу кутового та скидки від Фреда – 2:2. Таким чином, уругваєць став першим за 18 років футболістом "дияволів", якому вдалося зробити гол+пас після виходу на заміну.

МЮ продовжив тиск, але забити в основний час не вдалося. Всі очікували на нічию, але у компенсований час гостей врятував Кавані, який ударом головою під ближню стійку замкнув подачу Рашфорда – 2:3! МЮ святкує перемогу й виходить на сьому позицію, обійшовши Ман Сіті.

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