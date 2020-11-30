Вулверхэмптон обнародовал диагноз мексиканского нападающего – Хименес в столкновении с Давидом Луисом получил перелом черепа и уже перенес операцию.

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"Рауль в порядке после вчерашней операции, которую он перенес в лондонской больнице. Он видел свою девушку Даниэлу и сейчас отдыхает. Хименес будет находиться под наблюдением врачей в течение нескольких дней, пока он не начнет восстанавливаться.

Мы благодарим врачей Арсенала, парамедиков Национальной службы здравоохранения Великобритании, персонал больницы и хирургов, которые благодаря своим навыкам и своевременному реагированию оказали помощь. Просим, ​​чтобы Рауля и его семью оставили в покое и одиночестве, в соответствующее время будут предоставлены новые сведения", – говорится в официальном заявлении Вулверхэмптона.

Отметим, что Вулверхэмптон минимально переиграл Арсенал (2:1), а Хименес был заменен уже на 15 минуте встречи после жесткого стыка с Давидом Луисом.

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