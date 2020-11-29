Форвард Вулверхемптона Рауль Хіменес не зміг дограти до кінця зустріч 10-го туру АПЛ проти Арсенала.

Вже на 15-й хвилині Давід Луїс та Рауль Хіменес зіштовхнулись головами після подачі кутового та залишились на газоні.

Захисник, який став відкриттям АПЛ, висловив бажання грати за збірну України

Оборонець Арсенала зумів продовжити гру із бандажем на голові (хоча його замінили після перерви), а от форвард "вовків" серйозно постраждав – клубні лікарі спочатку наклали кисневу маску, а потім оперативно відправили у шпиталь.

До слова, мексиканець відіграв у 10 матчах у складі Вулверхемптона у поточному сезоні, записавши до свого активу 4 голи.

Літак, на якому ледь не розбився Шахтар, тафгай Карпат і костолом зі США: призовий кросворд від головного редактора