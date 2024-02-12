Коментатор та журналіст Віктор Вацко розповів про підготовку до запуску УПЛ ТБ, зокрема, про вибір коментаторів на матчах.

"Наскільки я розумію, вже є затверджений список людей, які будуть працювати коментаторами та ведучими студійних програм. Я навіть можу вам прочитати ці прізвища: Віталій Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михайло Співаковський, Андрій Столярчук та Максим Гіленко.

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Ось так виглядає основний склад. Можливо, когось додадуть. Я чув, що обговорювали прізвище того ж Олександра Михайлюка, наприклад. Можливо, когось ще додадуть, але основний список, поданий клубами, саме такий", – поділився Вацко у програмі ВацкоOnAir.

Раніше повідомлялось, що запуском нового спортивного каналу, УПЛ ТБ, займатиметься 1+1 media distribution. Вже 23 лютого відбудеться офіційна трансляція першого матчу. В той день відбудеться лише одна гра 18-го туру – ЛНЗ прийматиме Кривбас. Відповідно, саме поєдинок цих команд стане першим на новому каналі.

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