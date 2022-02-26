"Це означало набагато більше, ніж непризначений пенальті на нашу користь. Побачити Миколенка впродовж останніх кількох днів для мене було величезною перспективою. Для всіх, хто бачив відео, побачити після цього Зінченка.

Евертон зворушливо підтримав Україну після нападу росіян – на Гудісоні майорять сотні українських прапорів

Хіба ми не можемо жити в мирі один з одним? Можна в чомусь не погоджуватися, але не бачити того, що відбувається в цю хвилину", – цитує Лемпарда BBC.

Нагадаємо, Евертон мінімально програв Ман Сіті, пропустиши гол наприкінці поєдинку. Перед стартовим свистком на Гудісон Парк пройшла акція підтримки України, яка героїчно стримує збройний напад російських окупантів, захищаючи рідну землю.

Манчестер Сіті не без скандалу здолав Евертон – підтримка України і сльози Зінченка з Миколенком стали подією матчу