"Это значило гораздо больше, чем неназначенный пенальти в нашу пользу. Увидеть Миколенко за последние несколько дней для меня было огромной перспективой. Для всех, кто видел видео, увидеть после этого Зинченко.

Эвертон трогательно поддержал Украину после нападения россиян – на Гудисоне развеваются сотни украинских флагов

Разве мы не можем жить в мире друг с другом? Можно в чем-то не соглашаться, но не видеть происходящего в эту минуту", – цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, Эвертон минимально проиграл Ман Сити, пропустив гол в конце поединка. Перед стартовым свистком на Гудисон Парк прошла акция поддержки Украины, которая героически сдерживает вооруженное нападение российских оккупантов, защищая родную землю.

Манчестер Сити не без скандала одолел Эвертон – поддержка Украины и слезы Зинченко с Миколенко стали событием матча