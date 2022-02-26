Поєдинок Евертон – Манчестер Сіті стартував о 19:30 за Києвом. Ман Сіті у минулому турі поступився Тоттенхему, але все ще лідирував у чемпіонаті, випереджаючи Ліверпуль на 3 пункти. Евертон, який програв 4 останні матчі з 5-ти, посідає 17-ту позицію, борючись за виживання. Єдиний позитив для Френка Лемпарда полягав у тому, що його команда мала кілька ігор у запасі, порівняно з конкурентами.

Окремий жест для Зінченка та Миколенка – обоє не стримали сліз

Українські фанати очікували, що гравці збірної України вийдуть у стартовому складі, але Олександр з Віталієм опинилися в запасі. Українці обмінялися кількома словами під час розминки, а гравці обох команд теж висловили протест проти військових злочинів Росії на території нашої країни.

Зінченко та Миколенко міцно обійнялись перед очним матчем – хлопці не могли стримати сліз

Спеціальні футболки, прапори України, оплески – і Зінченко, і Миколенко, і багато хто зі звичайних фанів не зміг стримати сліз. Дуже емоційний початок ще до стартового свистка. Такі речі не можуть залишати байдужим – хіба що за винятком орди з однієї цинічної недодержави з президентом-нелюдом-карликом на чолі.

Everton and Manchester City stand with Ukraine. Zinchenko is in tears #EVEMCI pic.twitter.com/Xnewy8g6Vy — Football24/7 (@foet247europa) February 26, 2022

Рівна гра з мінімумом моментів – нулі до перерви

Після такого гра якось відійшла на другий план. У перші хвилин 15 гострих моментів біля обох воріт не було. Сіті прогнозовано більше володів м'ячем (доходило навіть до 70%), однак Пікфорд у дебюті поєдинку у гру серйозно не вступав. Як і Едерсон. Сильні простріли спершу Гордона, а згодом і Фодена, не знайшли адресатів. Інтенсивно, з боротьбою, динамічно, без моментів – підсумок старту матчу на Гудісоні.

Згодом таки стало веселіше. Де Брюйне у фірмовому стилі потужно пробив з-за меж штрафного – Пікфорд на місці. "Іриски" відповіли неточним ударом Кенні. Лівий бек вчасно прискорився, завдав потужного удару, але не влучив у ближній кут. А от момент Рішарлісона був гострішим. Бразилець у дотик пробив з 11-ти метрів, однак Едерсон зреагував. Стало ще цікавіше – де Брюйне розігнав контратаку "містян" і хотів обігратися зі Стерлінгом, проте ван де Беек встиг повернутися і перехопив пас.

Рішарлісон сміливо пішов на трьох суперників і заробив штрафний. Ентоні Гордон пробив поруч з дев'яткою. Це був, можливо, найгостріший момент у першому таймі. Цілком логічні нулі за рівної гри. Якщо Лемпарда такий результат влаштовував, то Гвардіолу – навряд.

Кардинально інший другий тайм від Сіті – Пікфорд творив дива, але цього забракло

На старті другого тайму Рішарлісон не реалізував вихід віч-на-віч після пасу Аллана, але сумував недовго. Офсайд. Гра без явних гольових нагод тривала аж до 65-ї хвилини, коли Пікфорд парирував удар Стоунза. А що витворив Джордан через дві хвилини! Спершу кіпер збірної Англії відбив м'яч після удару де Брюйне, встиг підвестися, і рукою парирував добивання від Бернарду. Вбивчий шанс, найкращий момент матчу.

На 82-й хвилині Сіті таки вийшов вперед. Філ Фоден після помилки Майкла Кіна у два дотики розібрався з Пікфордом. Невдала гра центрбека Евертона призвела до пропущеного м'яча. Практично одразу "іриски" просили пенальті – Родрі у простій ситуації торкнувся м'яча рукою, але VAR не побачив підстав для 11-метрового. Дивно. Пощастило "містянам".

Миколенко та Зінченко на полі так і не з'явилися. Прогнозовано – обом зараз не до футболу, а емоції перед матчем лише додали українцям душевних хвилювань.

Будь-які слова зайві Ми разом навіть за тисячі кілометрів один від одного Зінченко і Миколенко https://t.co/GMw33V1P7I — Футбол 24 (@football24tv) February 26, 2022

Зрештою, важка перемога Ман Сіті, який у другому таймі додав, створив більше моментів, але забив лише після помилки суперника. Команда Гвардіоли набрала 66 очок – у Ліверпуля на 6 менше, але гра в запасі. Евертон залишився одразу над зоною вильоту – 17 місце, 22 бали.