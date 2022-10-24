Обидва колективи невдало розпочали сезон, через що розташувались поблизу зони вильоту. Проте значно краще протягом усього матчу виглядали господарі. У першому таймі вони мали кілька чудових нагод відзначитись, але реалізація підвела.

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Натомість Хетафе, який заледве переходив центр поля, скористався своїм єдиним шансом. Це Енес Унал забив чудовим прямим ударом зі штрафного з метрів 25-ти. По перерві ситуація не змінилась – Сельта створювала чимало моментів і все ж дотиснула. Аспас подав на 89 хвилині, а Айду головою перевів сферу у ворота.

Нічия дозволила Сельті піднятись на 13 сходинку з 11 заліковими балами. Хетафе залишився 17-м, маючи в своєму активі всього на одне очко менше.

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