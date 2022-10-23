Хаві після фіаско з Інтером та поразки в Ель Класіко опинився під серйозним тиском. Одне із видань навіть писало, що Жоан Лапорта задумався над відставкою тренера, а команда підтримує це рішення – втім, коучу ніби-то дали два матчі перевірки. Першу з них Барселона витримала, розгромивши Вільяреал, а тепер треба було виграти ще одне Класіко – проти Атлетіка.

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Баски під керівництвом Ернесто Вальверде (колишнього наставника "кулес", між іншим) набрали потужний хід, всерйоз претендуючи на потрапляння в топ-4. Щоправда в останніх трьох поєдинках "леви" перемог не знали, але вони завжди давали бій "блаугранас". Можна було очікувати на цікаве протистояння.

Втім, цікавим воно виявилось лише для "кулес". Барселона видала ураганний старт, влаштувавши розгром ще у першій половині першого тайму. Три голи були забиті всього за 10 хвилин, а головним героєм став Дембеле.

На 12-й хвилині він мав відкривати рахунок ефектним ударом з-за меж штрафного під дальню стійку – Сімон парирував, але на підбиранні опинився Лєвандовскі. Поляк виконав навіс на лінію воротарського, а Усман замкнув його ударом головою з відскоком від газону. 1:0!

На 18-й хвилині Дебмеле видав класний проникний пас на правий край карного майданчика під вривання Серхі Роберто. Фулбек пробив з ходу, а м'яч рикошетом від Іньїго Мартінеса залетів у ворота. 2:0! На 22-й же Усман змістився з правого флангу в центр і викотив передачу на 11 метрів – Лєвандовскі прийняв її й пробив другим дотиком з розвороту. 3:0!

На цьому небезпечні моменти в першому таймі завершились. Ернесто Вальверде ще й не пощастило з травмою Еррери, якого довелося замінити на Дані Гарсію. Останній ще до 30-ї хвилини міг заробити вилучення за грубий стик з Гаві – хавбек влетів коліном у пах голову Голден Бою-2022, але не отримав навіть попередження. А от Гаві покинув поле на 34-й хвилині, поступившись місцем Кесьє.

Por desgracia Gavi ya no podrá echarle un par de cojones a un partido.



pic.twitter.com/0mDqrCtAfP — Cᴀꜱᴛɪʟʟᴏ (@Castillo__Rm) October 23, 2022

В другому таймі каталонці продовжували працювати у низькому темпі. Атлетік до самого кінця матчу нічого не продемонстрував, та ще й ледь не пропустив четвертий гол на 57-й хвилині внаслідок прострілу Серхі Роберто. М'яч рикошетом від Педрі влетів у стійку.

На 63-й хвилині Хаві вирішив освіжити гру, замінивши Лєвандовскі, Кунде й Педрі на Фаті, Алонсо й Торреса. Особливо зміст гри не змінився. Барселона виманювала басків на власну половину й розривала на контратаках. Щоправда, моментів виникало небагато, однак і цього було достатньо для добивання Атлетіка.

За цю справу взялися Дембеле й Торрес. На 67-й хвилині Ферран міг забивати після проникної передачі француза, вирвавшись на рандеву з Сімоном – Унаї врятував гостей. Втім, на 74-й хвилині Усман і Ферран повторили цей епізод – і цього разу нападник спокійно переграв голкіпера, пробивши йому поміж ніг. 4:0! Дембеле оформив хет-трик із асистів.

Гол Торреса став останнім у зустрічі, хоча догравати її каталонцям довелося вдесятьох – Серхі Роберто отримав травму, а слотів для замін у "блаугранас" вже не було. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Барселони з рахунком 4:0.

Каталонці не дозволили Реалу піти у відрив, знову наблизившись на дистанцію в три залікових бали. Схоже, усі питання щодо майбутнього Хаві у цьому сезоні зняті з питання денного.

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