Оба коллектива неудачно начали сезон, из-за чего расположились вблизи зоны вылета. Однако гораздо лучше в течение всего матча выглядели хозяева. До перерыва у них было несколько отличных моментов отметиться, но реализация подвела.

Вильяреал в меньшинстве вырвал победу над Альмерией, Атлетико благодаря дублю Гризманна одолел Бетис и поднялся в топ-3.

Хетафе, едва переходивший центр поля, воспользовался своим единственным шансом. Это Энес Унал забил отличным прямым ударом со штрафного с метров 25-ти. После перерыва ситуация не изменилась – Сельта создавала немало моментов и все-таки дожала. Аспас подал на 89-й минуте, а Айду головой перевел сферу в ворота.

Ничья позволила Сельте подняться на 13 строчку с 11 зачетными баллами. Хетафе остался 17-м, имея в своем активе всего на одно очко меньше.