"Це клуб мого життя, я завжди носитиму його в серці. Щоправда, цього року справи йшли не дуже добре, але ми намагалися з усіх сил, борючись з усіма і проти всіх.

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Ви знаєте, що рішення про відхід не моє. Це рішення тих, хто вище", – цитує Хаві AS.

Іспанець зібрав своїх підопічних перед тренуванням, щоб попрощатися. Його промова тривала близько 15 хвилині завершилася оплесками. Потім гравці "блаугранас" обіймали Хаві.

Нагадаємо, керівництво "кулес" вирішило звільнити іспанського фахівця. Барселону очолить Ганс-Дітер Флік. Під керівництвом Хаві Барселона виграла титул чемпіона Іспанії (2022/2023) та Суперкубка (2023).

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