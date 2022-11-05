Днями у одному з ресторанів Барселони відбулася зустріч між Алексом Ернандесом і Родріго Мессі – братами головного тренера "кулес" та зірки ПСЖ, повідомляє інсайдер Жоан Фонтес.

Бензема, Роналду, Мессі, Холанд, Моурінью і кілька несподіванок – претенденти на нагороди Globe Soccer Awards-2022

На вечері була присутня й третя особа. Ймовірно, це був Фернандо Соланас, який відповідає за контракти та стратегічні питання бренду Барселони. Однією з головних тем зустрічі могло стати повернення Ліонеля Мессі на Камп Ноу. Влітку його контракт з ПСЖ завершується, а останніми тижнями активно ширяться чутки про возз'єднання саме з Барсою.

Для суперкамбеку потрібно докласти багато зусиль, адже нинішня велетенська зарплата Лео ніяк не вписується у стелю зарплат каталонського клубу. Ймовірно, брати разом із Соланасом намагалися шукати компроміс, щоб повернення Мессі мало хоч якісь шанси на втілення в життя.

?Esta semana ha tenido lugar en el Restaurante @Botafumeirobcn una comida entre Alex Hernández y Rodrigo Messi, hermanos de Xavi y Leo Messi en presencia de una tercera persona, muy probablemente Fernando Solanas, especialista en temas contractuales y estratégicos de marca pic.twitter.com/RTiq4r3I9Q — Dongcast (@JoanFontes) November 4, 2022

Мбаппе побив рекорд Мессі, Бенфіка "пограбувала" ПСЖ, Мілан – у плей-офф ЛЧ: дайджест новин від "Футбол 24"