Барселона та Мессі роблять перші кроки для возз'єднання – відбулася "братська" зустріч у ресторані
Чутки про повернення Ліонеля Мессі в Барселону обростають новими подробицями.
Днями у одному з ресторанів Барселони відбулася зустріч між Алексом Ернандесом і Родріго Мессі – братами головного тренера "кулес" та зірки ПСЖ, повідомляє інсайдер Жоан Фонтес.
Бензема, Роналду, Мессі, Холанд, Моурінью і кілька несподіванок – претенденти на нагороди Globe Soccer Awards-2022
На вечері була присутня й третя особа. Ймовірно, це був Фернандо Соланас, який відповідає за контракти та стратегічні питання бренду Барселони. Однією з головних тем зустрічі могло стати повернення Ліонеля Мессі на Камп Ноу. Влітку його контракт з ПСЖ завершується, а останніми тижнями активно ширяться чутки про возз'єднання саме з Барсою.
Для суперкамбеку потрібно докласти багато зусиль, адже нинішня велетенська зарплата Лео ніяк не вписується у стелю зарплат каталонського клубу. Ймовірно, брати разом із Соланасом намагалися шукати компроміс, щоб повернення Мессі мало хоч якісь шанси на втілення в життя.
Мбаппе побив рекорд Мессі, Бенфіка "пограбувала" ПСЖ, Мілан – у плей-офф ЛЧ: дайджест новин від "Футбол 24"