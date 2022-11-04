Європейська асоціація клубів (ECA) та Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) готуються до вручення нагород найкращому гравцю і тренеру 2022 року.

На отримання щорічної нагороди Globe Soccer Awards у 2022-му претендують 10 футболістів. Це Ерлінг Холанд (Борусія Д/Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Тібо Куртуа, Карім Бензема (обидва – Реал), Мохамед Салах, Луїс Діас (обидва – Ліверпуль), Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе (обидва – ПСЖ), Садьйо Мане (Ліверпуль/Баварія) і Роберт Лєвандовскі (Баварія/Барселона).

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Список тренерів дещо коротший – лише 7 номінантів. На звання найкращого тренера у 2022 році претендують Юрген Клопп (Ліверпуль), Стефано Піолі (Мілан), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Абель Феррейра (Палмейрас), Ренато Гаушо (Греміо), Карло Анчелотті (Реал) і Жозе Моурінью (Рома).

Церемонія нагородження відбудеться 17 листопада у Дубаї. Проголосувати за свого фаворита можна до 11 числа, інформує Globe Soccer.

Рік тому нагороди здобули Кіліан Мбаппе і Роберто Манчіні.

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