Програш Альмерії в 31 турі Ла Ліги з рахунком 1:2 став останньою краплею у чаші терпіння керівництва Хетафе. "Темно-сині" вирішили звільнити головного тренера команди Кіке Санчеса Флореса за сім турів до завершення сезону.

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"Наставник та його тренерський штаб більше не є частиною Хетафе. Ми дякуємо вам за прихильність і професіоналізм, які ви показали з моменту приходу в цей клуб, і вашу відданість ділу", – йдеться у заяві, яку розмістили на офіційному сайті.

Кіке Санчес Флорес вже втретє покидає пост головного тренера Хетафе. Він двічі очолював команду в сезонах 2004/05 та 2014/15. На лаві запасних "темно-синіх" він провів 119 поєдинків. У його активі 37 перемог, 36 нічиїх і 46 поразок.

Нагадаємо, що наразі команда посідає 17 місце у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 31 бал. "Темно-сині" всього на очко випереджають зону вильоту. Згідно з інформацією Relevo, кандидатом на посаду головного тренера Хетафе є Хосе Бордалас.

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