Якщо поява Віктора Циганкова в основі вже нікого не дивує, то Андрій Лунін скористався гастроентеритом основного воротаря "вершкових" Тібо Куртуа та вперше за 10 турів (востаннє таке трапилося ще 15 лютого) потрапив у стартовий склад. "Вершкові" приїхали без найкращого бомбардира Каріма Бензема, в якого незначне пошкодження. Матч, як і онлайн-трансляція Жирона – Реал на "Футбол 24", стартував о 20:30. Каталонці у двох попередніх поєдинках проти Мадрида взяли 4 очки. Натомість перед тим "королівський" клуб двічі поспіль впевнено перемагав на стадіоні Монтіліві.

Жирона – Реал: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Циганков проти Луніна

Потужний початок. Уже на 29 секунді Вінісіус закинув на хід Модрічу по лівому краю, Лука з другої спробив прострілив у воротарський, де удар Родріго п'ятою в останню мить нейтралізував блок захисника. Циганков починає у центрі, а не праворуч. Віктор на 2 хвилині спробував закинути Луніну за комірець. Справу голкіпера збірної України полегшила виставлена нога Крооса. Як же послідовно змушує Реал страждати правий фланг Жирони. Начо закидав під поперечку з лівого краю. Вінісіус та Вальверде дуже небезпечно пристрілювалися у тій же зоні.

Тиснуть і футболісти, і трибуни Жирони на Луніна. Воротар Мадрида невпевнено вибиває в аут на радість місцевим уболівальникам. Без тіні сором'язливості атакують господарі великими силами. Спокійно розправляються на своєму лівому фланзі, проходить подача. Зону воротарського насичує і Циганков, який пригинається, аби не завадити партнеру, і Кастельянос. Удар останнього йшов трохи правіше від центру – є певні питання до Луніна, хоча тут і був розстріл з кількох метрів. Рюдігер (у штрафному, всім своїм виглядом натякаючи на пенальті) й Вінісіус по черзі зображають смертельні муки після стиків з агресивними каталонцями.

Бразильський вінгер спочатку роздратовано зірвався на суддю після чергового фолу суперника, а потім взяв і самотужки розібрався з 5 суперниками. А ось Родріго старання земляка не виправдав, зірвався м'яч у фальшивого центрфорварда, який вимушено міняє Бензема. І тут Жирона напрочуд легко подвоїла перевагу. Банальний виніс з правого флангу, куди Мадрид відрядив надто великі сили. А ось у центрі поля Кастельянос витримав офсайдну лінію, знищив на дистанції Мілітао і бахнув поміж ніг Луніну.

Рюдігер, Начо і Мілітао зробили все, аби екс-голкіпер Тоттенхема Газзаніга віддав гольовий асист від свого воротарського. Німець не дотягнувся, бразилець врізався в іспанця, снаряд зовсім неочікувано дострибав до Циганкова, але Віктор дав вище. Реал покарав миттєво. Асенсіо подав на ліву стійку, Вінісіус відірвався від Арнау і головою акуратно скинув у сітку. Кастельянос з кута штрафного несильно пробив, першого сейву Луніна дочекалися на 37 хвилині.

Лунін під пресингом заганяє м'яч на лівий край, пропонує себе у ризикованій ситуації, але Начо вирішує вибити подалі. Циганков як блискуче... пресингує та підбирає у фінальній третині, розвиваючи позиційний наступ, так і розкішно хитає Крооса у перехідній фазі. Екс-динамівець ще й познущався над потугами Начо наздогнати його і віддав праворуч на Коуту. Єдине зіпсувало момент – снаряд зірвався з ноги 20-річного бразильця. Реал без ударів усі 12 з лишком хвилин після гола Вінісіуса, тоді як Жирона могла тричі відновити статус-кво.

Відразу на початку другої половини команда Мічела таки повертає свою перевагу. Номінальний правий захисник Коуту (належить Манчестер Сіті, що кілька років тому заплатив за нього 6 мільйонів євро), який нині грає ближче до атаки, продерся і прострілив. Снаряд пролетів ледь не весь штрафний, а Лунін знову пропустив удар Кастельяноса, що не йшов у кут. Ніби й з кількох метрів, ніби й знову повний цирк насамперед у центрі захисту, але іспанський Твіттер уже не зупинити. "Лунін не спіймав би навіть таксі", – глузують вболівальники. Так-так. Сьогодні хет-триком відзначився той самий форвард, який нещадно поров моменти проти Барселони і не віддав Циганкову, через що навіть плакав у роздягальні.

Як же спокійно Жирона виводить м'яч від своїх воріт через короткий пас. Циганков у центральній зоні знову отримує купу часу (Кроос лише зображає накриття), але підводить останній пас. Начо відверто замучили, обидва гравці сьогоднішнього правого флангу Жирони відзначилися асистами. Тож Анчелотті вже на 52 хвилині міняє нинішнього капітана, виходить Камавінга. Кастельянос оформив покер за 62 хвилини. Знову легко проходить навіс з правого краю, знову Мілітао випускає свого гравця. Цього разу жодної причини виправдовувати Луніна. Андрій не парирував м'яч, який летів прямо в нього по центру.

Український голкіпер допомагає писати історію. Цілих 76 років ніхто не забивав Реалу в чемпіонаті Іспанії 4 голи за гру. Кастельянос став лише 6 в історії, кому вдалося провернути подібний подвиг. Зробив свою справу і пішов разом із Циганковим відпочивати, готуючись до вже наступної зустрічі проти Севільї. Джокери Анчелотті зробили гол на 85 хвилині. Маріано Діас протягнув, Лукас Васкес реалізував гольовий пас Вінісіуса. Теж усе логічно. Після заміни Циганкова і Кастельяноса у господарів лише 1 момент при 4 у мадридців. Реал зберігає 11-очкове відставання від Барселони, фактично остаточно вибуваючи з чемпіонських перегонів. Жирона виривається на 9 місце, набираючи 41 бал.

Реал дозволив Жироні на свої ворота 1,63 очікуваного гола з ударів у площину воріт. Андрій Лунін пропустив з цього 4 голи. Український воротар лише одного разу витягнув кволенький удар суперника здалеку. Практично всі інші м'ячі були більшою чи меншою мірою його. Мінус відвернених голів становить 2,37. Відтак не дивно, що статистичні портали помістили його на саме дно оцінювання: 5,6 від SofaScore, 5,4 – WhoScored, 4,7 – FotMob. Ніхто з усіх 31 гравців на полі не отримав гірший бал.

При цьому було дещо і непогане. Лунін віддав 16 точних пасів із загалом 31 виконаного, помилившись лише 5 разів при спробах віддати дальню передачу. Показник точності (84%) був значно вищим, ніж у його візаві Газзаніги (66%). За великого бажання, можна знайти і виправдання. Мілітао, Рюдігер, Начо і Карвахаль залишали свого голкіпера самого на розтерзання. Хоча це Реал, тут споконвіків так було і, мабуть, буде й надалі. Тому воротар такої команди повинен стабільно творити дива, витримуючи тиск насамперед психологічно. Героїчно витягувати стовідсоткові моменти, а не нарікати на розсипаний захист.

Наш кіпер, на жаль, тест не здав. Як сказав Анчелотті, на полі з хорошого був лише Вінісіус. Усі інші зіграли відверто погано. Ця команда точно не мала би шансів проти Манчестер Сіті у півфіналі ЛЧ 2022/23. Але почекайте ставити на колишню команду Зінченка! Повернуться насамперед Бензема і Куртуа, а це вже плюс 50% до карми і харизми. Алаба чи навіть Камавінга ліворуч будуть значно серйознішими опонентами, ніж 33-річний Начо Фернандес. Та й весь Реал, схоже, здався у Прімері не сьогодні, а ще після недільної перемоги Барселони над Атлетіко. Тому Кроос і Модріч також будуть іншими. Хоча загалом урок повинен бути корисним, адже Ман Сіті грає у схожому ключі й також має розривного форварда штрафного майданчика.

Віктор Циганков зіпсував можливість побачити ще й гольовий пас голкіпера своєї команди. Однак загалом дуже сподобався на чужій для себе позиції – у Жироні грав переважно свою флангову класику. Проти Реала ж Віктор часом виступав у ролі другого нападника, часом блукав під Кастельяносом. Бувало й перевантажував рідний правий край. Тягнуло. Загалом то була вельми цікава задумка Мічела, який ризикнув у свого роду домінування. При 72% володіння Реала за ударами в межах штрафного зовсім інші цифри: 10-11. Ще краще виходило і створювати стовідсоткові моменти (за версією Opta 4-2). Жирона показала ефективний контроль, а не красиві цифри. За ходом зустрічі, ймовірність перемоги господарів становила 57%, Реал же награв лише на 19%.

У цьому контролі ми кілька разів побачили магію Циганкова. Тонкі обіграші п'ятою, у стіночку чи через переміщення корпусу. Добряче покрутив голову Кроосу (чого тільки варте нахабство з передачею поміж ніг німецькій легенді). Розганяв на швидкості, так легко закручуючи віражі, ніби це стара-добра УПЛ, а не Реал Мадрид у суперниках. Ловив на конфузах центрбеків, проявляв альтруїзм заради Кастельяноса, хоча й сам встиг тричі пробити по воротах. Створив для партнерів 2 моменти, залученість в очікувані голи становила 0,17 xG+xA. Заблокував 2 удари суперників, тричі повертав контроль м'яча, двічі виносив зі свого штрафного, зокрема, підчищав на другому поверсі. У боротьбі було не так добре. Виграв одне єдиноборство із 3.

Прекрасний перший дотик, гарний пас – розгони українського півзахисника відзначали й англомовні коментатори. Двічі осоромив зіркових суперників (спочатку Начо, згодом Мілітао) своїм активним пресингом біля штрафного Реала. Дещо зіпсував сповільненням темпу і подальшим заблокованим ударом перспективну контратаку з чисельною перевагою 4 проти 3 "вершкових", але там і партнери могли краще виконати у початковій стадії – з флангу вже не так легко розвинути подібні епізоди. Припустився лише 8 втрат на 29 дотиках і 20 передачах. Не вистачило хіба що результативної дії та більшої інтенсивності в залученості до атак.



