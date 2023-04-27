Проигрыш Альмерии в 31 туре Ла Лиги со счетом 1:2 стал последней каплей в чаше терпения руководства Хетафе. "Темно-синие" решили уволить главного тренера команды Кике Санчеса Флореса за семь туров до завершения сезона.

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"Наставник и его тренерский штаб больше не являются частью Хетафе. Мы благодарим вас за благосклонность и профессионализм, которые вы показали с момента прихода в этот клуб, и вашу преданность делу", – говорится в заявлении, разместившемся на официальном сайте.

Кике Санчес Флорес уже в третий раз покидает пост главного тренера Хетафе. Он дважды возглавлял команду в сезонах 2004/05 и 2014/15. На скамейке запасных "темно-синих" он провел 119 поединков. В его активе 37 побед, 36 ничьих и 46 поражений.

Напомним, что команда занимает 17 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 31 очко. "Темно-синие" всего на один балл опережают зону вылета. Согласно информации Relevo, вероятным кандидатом на должность главного тренера Хетафе будет Хосе Бордалас

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