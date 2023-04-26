Чемпіонат Іспанії, 31 тур

Атлетіко – Мальорка – 3:1

Голи: де Пауль, 45+2, Мората, 47, Карраско, 77 – Настасіч, 20

Хетафе – Альмерія – 1:2

Голи: Майораль, 71 – Суарес, 7,58

Вилучення: Даконам, 45+3 (Хетафе)

Сельта – Ельче – 1:0

Гол: Айду, 90

Атлетіко приймав Мальорку, намагаючись реабілітуватися за поразку від Барселони на Камп Ноу. Провал Реала в Жироні дав шанс "матрацникам" скоротити відставання від другого місця до двох очок, але для цього команді Дієго Сімеоне потрібно було обігрувати Мальорку, яка не програвала вже 4 тури і практично гарантувала собі прописку в Прімері на наступний сезон.

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"Матрацники" святкують 120 років з дня заснування клубу. З цієї нагоди Атлетіко зіграв у незвичній біло-синій формі, у якій свого часу виступали перші футболісти в історії "кольчонерос".

60.000 banderas rojiblancas con el primer escudo que tuvo el club para celebrar los 120 años de vida del @Atleti



@pabloegea #AtletiRCDMallorca pic.twitter.com/CczcMvEjV0 — MARCA (@marca) April 26, 2023

Втім, першою забила команда Хав'єра Агірре, який колись очолював Атлетіко. Друг і екс-партнер Євгена Коноплянки по Шальке Матія Настасіч результативно завершив розіграш кутового. Атлеті могли відігратися наприкінці тайму – спершу рефері призначив пенальті після падіння Моліни, однак після перегляду VAR скасував своє рішення. Але господарі таки забили до перерви. У компенсований час де Пауль метрів з 10-ти вгатив м'яч у сітку. Асист в активі Грізманна.

На другий тайм, схоже, вийшла лише команда Сімеоне. Вже на 47-й Мората ударом головою вивів Атлетіко вперед, замкнувши навіс Моліни. А наприкінці гри "матрацники" у контратаці зняли всі питання. Карраско втік віч-на-віч з центра поля, технічно поклав голкіпера і покотив м'яч у сітку. І знову гольовий пас віддав Антуан Грізманн. 3:1 – Атлетіко наблизився до Реала на відстань двох очок.

Справжня битва за життя очікувала Хетафе і Альмерію, які розмістилися якраз над зоною вильоту – Альмерія випереджала Валенсію лише за додатковими показниками. Тут теж рахунок відкрили гості. На 7-й хвилині Луїс Суарес класно розібрався з двома захисниками і пробив під поперечину. На останніх секундах тайму Даконам отримав пряму червону і зробив становище Хетафе ще гіршим. А по перерві Суарес оформив дубль, замкнувши простріл з флангу. Майораль скористався помилкою суперників у захисті та скоротив відставання. 1:2 – Альмерія відірвалася від зони вильоту на 3 очки, Хетафе випереджає тріо невдах на 1 бал.

Сельта, яка не вигравала у 4-х останніх турах, приймала Ельче – найгіршу команду Ла Ліги, яка де-факто давно оформила виліт з еліти. Галісійці у першому таймі обстріляли ворота аутсайдера (6 ударів у площину проти 0 у суперників), але так і не забили. Найцікавішим моментом до перерви був ось цей дриблінг.

Нулі трималися аж до 90-ї хвилини, але гол Айду таки видряпав для Сельти три очки. 1:0 – галісійці перервали невдалу серію і відірвалися від зони вильоту на 9 балів. Ельче готується до Сегунди.

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