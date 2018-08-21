Ребров прокоментував інформацію про те, що очолить Ференцварош

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров неоднозначно висловився щодо чуток про підписання угоди з угорським Ференцварошем.
"Без коментарів. Коли Ференцварош оголосить про свого нового тренера, тоді і буде інформація.
Чи можливий варіант з угорським клубом? Я зараз ніде не працюю, значить, будь-який варіант можливий.
Ребров очолить Ференцварош, – ЗМІ
Чи буде завтра оголошення на офіційному сайті Ференцвароша? У будь-якому випадку ви побачите якесь оголошення", – цитує Реброва видання footboom.
Варто відзначити, в угорському клубі на правах оренди виступає орендований у Шахтаря півзахисник Іван Петряк.
Нагадаємо, останнім місцем роботи Реброва був аравійський Аль-Ахлі, який український фахівець покинув у квітні.
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