Ребров прокоментував інформацію про те, що очолить Ференцварош

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров неоднозначно висловився щодо чуток про підписання угоди з угорським Ференцварошем.

"Без коментарів. Коли Ференцварош оголосить про свого нового тренера, тоді і буде інформація.

Чи можливий варіант з угорським клубом? Я зараз ніде не працюю, значить, будь-який варіант можливий.

Ребров очолить Ференцварош, – ЗМІ

Чи буде завтра оголошення на офіційному сайті Ференцвароша? У будь-якому випадку ви побачите якесь оголошення", – цитує Реброва видання footboom.

Варто відзначити, в угорському клубі на правах оренди виступає орендований у Шахтаря півзахисник Іван Петряк.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Реброва був аравійський Аль-Ахлі, який український фахівець покинув у квітні.

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