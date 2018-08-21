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Ребров очолить Ференцварош, – ЗМІ

20:36 3635 Читать на русском
Ребров очолить Ференцварош, – ЗМІ
Сергій Ребров / фото із соцмереж

Екс-тренер Динамо Сергій Ребров вже найближчим часом очолить угорський Ференцварош.

Сергій Ребров стане новим головним тренером Ференцвароша з Будапешта, який сьогодні попрощався з Томасом Доллем. Про призначення Реброва повинні оголосити вже завтра, повідомляє Nemzeti Sport.

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Цікаво, що інше угорське видання Csakfoci.hu зазначає, що Ребров двічі консультувався щодо роботи в Будапешті. За інформацією цього ЗМІ, невідомо, чи клуб та тренер досягли згоди щодо умов особистого контракту.

До слова, за Ференцварош виступає українець Іван Петряк, який у 5 матчах вже забив 3 голи.

Нагадаємо, останнім місцем Реброва був саудівський Аль-Ахлі, який на чолі з українцем став віце-чемпіоном країни. Раніше на Реброва претендувала Легія.

Теги
Трансфери Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Головне Українці за кордоном
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