Загребський клуб приймає "гірників" у товариському спарингу для збору допомоги постраждалим у війні. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Черговий поєдинок за мир в Україні в межах Shakhtar Global Tour for Peace стартує о 16:00 на стадіоні Полюд. Саме Хайдук став першим клубом у кар’єрі легендарного капітана, а нині директора з футболу "гірників" Даріо Срни.

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Сьогоднішня зустріч стане п’ятим поєдинком у серії благодійних матчів Шахтаря. Усі кошти від реалізації квитків та реклами буде передано українським громадянам і медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. Переглянути поєдинок можна у прямій трансляції на каналі Футбол 1 та клубному YouTube-каналі.

Стартовий склад Шахтаря: 1. Пятов (в.) – 2. Матвієнко, 3. Корнієнко, 4. Бондаренко, 5. Марлон, 6. Степаненко, 7. Конопля, 8. Судаков, 9. Топалов, 10. Мудрик, 11. Соломон

Запасні: Шевченко (в.), Трубін (в.), Пузанков, Ракицький, Фарина, Бондар, Булеза, Удод, Стасюк, Драмбаєв, Капінус, Чех, Мишньов, Шостак, Сігеєв, Криськів, Хромей, Борячук

Стартовий склад Хайдука: 70. Посавец (в.) – 6. Фоссаті, 19. Єлез, 26. Ловренчіч, 27. Біук, 34. Жуліч, 35. Лазар, 36. Летай, 37. Брадаріч, 38. Якір, 90. Любічіч

Запасні: Субашіч (в.), Фесюк (в.), Шиміч, Пуксташ, Куік, Брайковіч, Кроло, Назор, Зубановіч, Юрак, Гргіч, Хвоєвіч, Петровіч, Врчіч

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