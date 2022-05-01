Загребский клуб принимает "горняков" в товарищеском спарринге для сбора помощи пострадавшим в войне. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Очередной поединок за мир в Украине в рамках Shakhtar Global Tour for Peace стартует в 16:00 на стадионе Полюд. Именно Хайдук стал первым клубом в карьере легендарного капитана, а ныне директора по футболу "горняков" Дарио Срны.

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Сегодняшняя встреча станет пятым поединком в серии благотворительных матчей Шахтера. Все средства от реализации билетов и рекламы будут переданы украинским гражданам и медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. Просмотреть поединок можно в прямой трансляции на канале Футбол 1 и клубном YouTube-канале.

Стартовый состав Шахтера: 1. Пятов (в.) – 2. Матвиенко, 3. Корниенко, 4. Бондаренко, 5. Марлон, 6. Степаненко, 7. Конопля, 8. Судаков, 9. Топалов, 10. Мудрик, 11. Соломон

Запасные: Шевченко (в.), Трубин (в.), Пузанков, Ракицкий, Фарина, Бондарь, Булеза, Удод, Стасюк, Драмбаев, Капинус, Чех, Мишнёв, Шостак, Сигеев, Крыськив, Хромей, Борячук

Стартовый состав Хайдука: 70. Посавец (в.) – 6. Фоссати, 19. Елез, 26. Ловренчич, 27. Биук, 34. Жулич, 35. Лазар, 36. Летай, 37. Брадарич, 38. Якир, 90. Любичич

Запасные: Субашич (в.), Фесюк (в.), Шимич, Пуксташ, Куик, Брайкович, Кроло, Назор, Зубанович, Юрак, Гргич, Хвоевич, Петрович, Врчич

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