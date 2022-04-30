Воротар збірної України U-17 Давид Фесюк зробить один із перших кроків у дорослий футбол.

Завтра донеччани проведуть черговий товариський поєдинок в рамках благодійного турне Європою. Суперником команди Роберто Де Дзербі буде Хайдук. Матч розпочнеться о 16:00.

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Як стало відомо Футбол 24, завтра український голкіпер Давид Фесюк дебютує за першу команду Хайдука проти Шахтаря. Це обіцянка головного тренера команди Вальдаса Дамбраускаса: "Заслужив своєю працею".

До слова, 17-річний українець лише минулого літа перебрався у Спліт, хоча мав реальний шанс опинитися в структурі Реала – завадили правила ФІФА. Поки Давид Фесюк грав лише за юнацькі команди Хайдука.

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