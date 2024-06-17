"Ми дуже любимо Іспанію, люди тут дуже доброзичливі, і ми відчуваємо цю гостинність та почуваємося дуже комфортно.

Лунін посварився з Анчелотті і повідомив своє рішення щодо Реала, – джерело

Але якщо моєму чоловікові доведеться покинути цю країну, то, звичайно, я його підтримаю і ми поїдемо, куди потрібно. Я – людина, яка любить подорожувати, тому я не боюся ідеї переїзду", – розповіла Анастасія в інтерв'ю Diario AS.

Нагадаємо, Андрій Лунін перебрався в Реал шість років тому, але по-справжньому проявити себе зміг лише у минулому сезоні, коли травму отримав Тібо Куртуа. Загалом український голкіпер зіграв за Мадрид 48 матчів у всіх турнірах, виграв 9 трофеїв, серед яких дві перемоги в Лізі чемпіонів.

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