Жоан Лапорта не хоче довго обговорювати тренерські гойдалки, які пережив клуб наприкінці сезону.

Хаві ще у січні оголосив про своє рішення покинути клуб після завершення сезону, але у квітні Лапорта вмовив легенду залишитися. Минув місяць, і Барселона шокує новиною – головного тренера таки звільняють.

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"Дуже важко бути президентом. Я ухвалюю кожне рішення з урахуванням якнайкращого в інтересах Барселони", – лаконічно виправдався Лапорта.

Ім'я наступного тренера Барселони вже не секрет. Авторитетні джерела впевнені, що найближчими днями каталонський клуб оголосить про призначення Ганса-Дітера Фліка.

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