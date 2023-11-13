"Пропущений гол неприйнятний. Ми хотіли атакувати відразу після початку гри, чекаючи на підключення Араухо. Втім, у цьому епізоді Гюндоган втратив м'яч неймовірним чином.

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З цього моменту команда стала організованою, хоча суперник мав шанс зробити рахунок 0:2. Потім у другому таймі ми додали і стали схожі на себе, принаймні хвилин 35. Але ми ще маємо багато поліпшити. Нам потрібно бути організованішими і не пропускати стільки. На початку сезону ми подарували надто багато", – наводить слова Хаві AS.

Цікаво, що нещодавно у ролі критика виступав сам Гюндоган. Зірковому новачку Барси не подобалася реакція партнерів на поразку від Реала (1:2).

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