Барселона перемогла Алавес у 13 турі чемпіонату Іспанії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Каталонці серед тижня програли Шахтарю (0:1) в Лізі чемпіонів. Хаві та його підопічні знову отримали порцію критики від преси, тож потрібно було реабілітуватися за невдалу гру.

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Зі стартовим свистком у Барселони все пішло не за планом. На 18 секунді матчу Самуель Омородіон, нападник Алавеса, забив другий найшвидший гол в Ла Лізі в поточному сезоні. Відіграватися з самого початку каталонці були не готові. Звично для себе команда Хаві контролювала гру, втім, створювати моменти "блаугранас" не поспішали.

Los goles más tempraneros de La Liga 2023-24:



Bryan Zaragoza al Barcelona: 17 seg.

Samu Omorodion al Barcelona: 18 seg.

Marc Roca al Getafe: 56 seg.

Borja Mayoral al Granada: 72 seg.

Borja Mayoral al Celta: 89 seg.

Ruiz de Galarreta al Villarreal: 90 seg. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 12, 2023

В першому таймі можна відзначити лише момент Роберта Лєвандовскі, який парирував голкіпер суперника. Загалом, каталонці завдали лише чотири удари. Алавес й сам не балував гострими атаками. Другий 100% момент у воріт Барселони виник саме в Омородіона, який влучив в поперечину.

4 - Barcelona attempted just four shots in the first 45 minutes against Alavés, their lowest total in a first half of a game at the Estadi Olímpic Lluís Companys in all competitions this season. Cloudy. pic.twitter.com/KAnXz4Tr4D — OptaJose (@OptaJose) November 12, 2023

По перерві Барселона збільшила свою перевагу у володінні. Одна з позиційних атак команди Хаві тривала понад 13 хвилин. Все ж стерильний контроль дозволив відігратися. Роберт Лєвандовскі класно звільнився від опіки захисника, вистрибнув і влучно пробив. Польський нападник забив вперше за два місяці.

Попри те, що каталонці мали величезну перевагу, оборона Алавеса справлялася з тиском. Спроби Ламіна Ямала чи Рафіньї забити успіху не принесли. Втім, Барселона отримала свій шанс вийти вперед. Захисник грубо зіграв проти Торреса, який на швидкості увірвався в штрафну. Суддя одразу призначив 11-метровий. Лєвандовскі пробив сильно і без шансів для голкіпера. Фінальний свисток зафіксував перемогу каталонців з рахунком 2:1.

Барселона набрала 30 балів і перебуває на третій сходинці. Від першої сходинки "блаугранас" відстають на чотири очки. Алавес з 12 пунктами посідають 14 сходинку.