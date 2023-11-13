"Пропущенный гол неприемлем. Мы хотели атаковать сразу после начала игры, ожидая подключения Араухо. Впрочем, в этом эпизоде Гюндоган потерял мяч невероятным образом.

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С этого момента команда стала организованной, хотя у соперника был шанс сделать счет 0:2. Затем во втором тайме мы добавили и стали похожи на себя, по крайней мере минут 35. Но мы еще многое должны улучшить. Нам нужно быть более организованными и не пропускать столько. В начале сезона мы подарили слишком много", – приводит слова Хави AS.

Любопытно, что не так давно в роли критика выступал сам Гюндоган. Звездному новичку Барсы не нравилась реакция партнеров на поражение от Реала (1:2).

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