15-річний іспанець гвінейського походження давно перебуває у структурі Барси. Він може виступати на будь-якій позиції в атаці. Ямал грав зі старшими командами Барси, значно випереджаючи своїх однолітків у розвитку.

У перерві на чемпіонат світу 15-річний юнак тренувався під керівництвом Хаві Ернандеса. І настільки вразив тренера, що той планує перевести його до першої команди.

Ба більше, вже незабаром Ямал може дебютувати в основному складі Барселони. Хаві розглядає можливість викликати вундеркінда на матч Кубка Іспанії. Каталонці проекзаменують третьоліговий Інтерсіті.

Таким чином він став би наймолодшим дебютантом в її історії "блаугранас". Попередній рекорд належав Вісенте Мартінесу, який дебютував у віці 15 років, 11 місяців і 5 днів. Ямал молодший на півроку.

Додамо, що Ямін провів 5 матчів за Барсу U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. Результативними діями не відзначався.

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