15-летний испанец гвинейского происхождения находится в структуре Барсы. Он может выступать на любой позиции в атаке. Ямал играл со старшими командами Барсы, значительно опережая своих ровесников в развитии.

В перерыве на чемпионат мира 15-летний форвард тренировался под руководством Хави Эрнандеса. И настолько поразил тренера, что тот планирует перевести его в первую команду.

Более того, уже вскоре Ямал может дебютировать в основном составе Барселоны. Хави рассматривает возможность вызвать вундеркинда на матч Кубка Испании. Каталонцы проэкзаменуют третьолиговый Интерсити.

Таким образом, он стал бы самым молодым дебютантом в ее истории "блаугранас". Предыдущий рекорд принадлежал Висенте Мартинесу, дебютировавшему в возрасте 15 лет, 11 месяцев и 5 дней. Ямал помоложе на полгода.

Ямин провел 5 матчей за Барсу U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Результативными действиями не отмечалось.

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