"Зрештою, я буду покараний. Ви самі це аналізуєте, я не хочу породжувати ще більше суперечок. Жодних виправдань, але цей момент ознаменував матч. Четвертий суддя сказав мені, що це був явний пенальті. Мунуера підійшов до монітора і сказав "ні". Я не хочу більше говорити. Я не хочу більше розмовляти, є кадри.

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Я розумію, що гравці звинувачують себе, але найбільше винен я. Ми повинні змінити динаміку, ліга дуже складна для нас. А щодо матчу, то ми заслуговували на перемогу, ми зробили найскладніше – відірвалися від суперника. Потім ми не дуже добре розпорядилися моментами. Підсумковий результат не відображає того, що ми бачили в матчі, але це наші помилки. Ми повинні змінити динаміку. Це важкий удар, команда перебуває в дуже поганому психологічному стані.

Нашим помилкам немає пояснення. Це проблема впевненості, ми пропускаємо більше, ніж зазвичай. Третій гол був контратакою, якої не мало бути. Ви бачили, як Куенка зупиняє Ламіна Ямала? Це те, чого нам не вистачає. Нам не вистачає зрілості в єдиноборствах, і це позначається на нас. Все було у нас в руках, і це вислизає від нас. Сьогодні я дуже злий, це удар. Я бачив, що гравці дуже страждають, і мені потрібно їх підбадьорити", – цитує Хаві Marca з посиланням на DAZN.